Полная поддержка из Лондона, – Зеленский рассказал, о чем договорился с Джонсоном

Президент провел переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном. По словам Владимира Зеленского, Украина может рассчитывать на мощную поддержку Лондона.

Об этом глава государства сообщил на брифинге 1 февраля. Джонсон заверил его в полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Великобритании.

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Глава государства добавил, что Джонсон заявил о готовности Лондона к дальнейшему взаимодействию в рамках Крымской платформы с целью деоккупации полуострова и возвращения всех украинских территорий.

Президент также отметил, что первый визит Джонсона в Украину проходит в непростые времена. "Времена исторических вызовов для нашего государства, Соединенного Королевства, Европы и всего мира", – уточнил он. Далее Зеленский рассказал, что обсудил с британским политиком комплекс шагов по сдерживанию России от дальнейшей агрессии против Украины.

Здесь мое мнение известно: слово "сдерживание" доказывает его логичность. Любые меры действенны до, а не после. Профилактика лучше, чем реанимация,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, это доказывает, в частности, недавнее решение британского правительства. Речь идет о разработке закона, который усилит и расширит санкции за агрессию против Украины. "Мы благодарны Великобритании за поддержку наших евроатлантических стремлений. Ждем конкретики и четких сигналов и от НАТО", – добавил политик.

Укрепление обороноспособности Украины

Зеленский подчеркнул, что уже третий год Украина выделяет на сектор безопасности и обороны рекордный за историю государства бюджет. Речь идет о 6% ВВП. "Мы строим сильную боеспособную армию. Сегодня было принято решение увеличить ее еще на 100 тысяч военных. Ценим на этом пути содействие и практическую помощь Великобритании", – отметил президент.

Глава государства упомянул, в частности, о:

Украинский президент обратил внимание на то, что Великобритания передала Украине тысячи противотанковых ракет.

Кроме того, сторонам удалось договориться о совместных действиях ради обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе. А также об активизации взаимодействия в сферах кибербезопасности.

Главные тезисы Бориса Джонсона

Британский премьер высказался о российских войсках возле границ Украины. По его словам, говорится о "наибольшей враждебности за все годы после 2014 года".

Он заверил Зеленского: если Россия решится на новое вторжение, Лондон введет санкции, как только вражеские войска пересекут границу Украины.

В то же время, такой сценарий развития событий британец назвал "катастрофой для всего мира". При этом не только военной, но и гуманитарной и политической.

Кроме этого, Джонсон также пообещал, что Великобритания предоставит Украине 88 миллионов фунтов стерлингов, то есть почти 119 миллионов долларов.

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