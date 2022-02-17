Повод для очередной эскалации, – волонтер об обострении со стороны России на Донбассе

На Донбассе боевики спровоцировали обострение и не перестают активно обстреливать украинские позиции. Таким образом, Россия создает повод для очередной эскалации.

Об этом рассказал волонтер и представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук в эфире 24 канала. Однако пока у России ничего не выходит.

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По словам Макарука, на фоне всех своих учений, перемещения военных и возможных провокаций государство-агрессор ничего не достигло. Кремль пытался создать повод для войны и в вопросе дипломатии, но там также потерпел поражение.

Нынешнее обострение мы видим как повод к очередной эскалации, то есть попытка создать хоть какой-то casus belli (повод для войны – 24 канал) с провоцированием наших Вооруженных сил,

– заявил волонтер.

Как рассказал Макарук, сейчас Россия пытается спровоцировать Украину в военном вопросе, но у нее ничего не выходит. При этом перебрасывание войск и их содержание в холодное время предполагает огромные расходы из российского бюджета.

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Волонтер также отметил, что никакого отвода войск, о котором говорила Россия, на самом деле не происходит. Взамен есть наращивание групп ударных вертолетов в Смоленской области и на реконструированном аэродроме бывшей военно-морской базы ВСУ на острове Донузлав.

Россия заявила о завершении ряда военных учений и частичном отводе войск от украинской границы. Однако в НАТО пока не видят признаков деэскалации со стороны Москвы.

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