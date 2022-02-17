Повод для очередной эскалации, – волонтер об обострении со стороны России на Донбассе
На Донбассе боевики спровоцировали обострение и не перестают активно обстреливать украинские позиции. Таким образом, Россия создает повод для очередной эскалации.
Об этом рассказал волонтер и представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук в эфире 24 канала. Однако пока у России ничего не выходит.
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По словам Макарука, на фоне всех своих учений, перемещения военных и возможных провокаций государство-агрессор ничего не достигло. Кремль пытался создать повод для войны и в вопросе дипломатии, но там также потерпел поражение.
Нынешнее обострение мы видим как повод к очередной эскалации, то есть попытка создать хоть какой-то casus belli (повод для войны – 24 канал) с провоцированием наших Вооруженных сил,
– заявил волонтер.
Как рассказал Макарук, сейчас Россия пытается спровоцировать Украину в военном вопросе, но у нее ничего не выходит. При этом перебрасывание войск и их содержание в холодное время предполагает огромные расходы из российского бюджета.
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Волонтер также отметил, что никакого отвода войск, о котором говорила Россия, на самом деле не происходит. Взамен есть наращивание групп ударных вертолетов в Смоленской области и на реконструированном аэродроме бывшей военно-морской базы ВСУ на острове Донузлав.Справка. Россия заявила о завершении ряда военных учений и частичном отводе войск от украинской границы. Однако в НАТО пока не видят признаков деэскалации со стороны Москвы.
Макарук рассказал об обострении ситуации на Донбассе: смотрите видео
Обострение на Донбассе: последние новости
- Оккупанты на Донбассе 17 февраля активизировались. Боевики уже обстреляли детский сад и железнодорожную станцию в Станице, а также лицей и жилые кварталы во Врубовке.
- В СБУ информируют, что дети в результате обстрела не пострадали только потому, что находились на занятиях в другом помещении. Атака продолжалась около 40 минут.
- В Евросоюзе отреагировали на обстрел Станицы Луганской боевиками. По данным СМИ, там внимательно следят за обстрелами, однако дополнительных санкций не планируют.
- Из-за циничных атак боевиков на Донбассе Офис генерального прокурора и СБУ открыли дело.
- Беспокойной остается ситуация и в Марьинке. От обстрелов российских наемников там пострадала женщина. Боевики активно гатят из артиллерии.