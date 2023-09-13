Морское сражение продолжается: как ликвидация судов повлияет на армию России

Ночью 13 сентября Вооруженные Силы Украины нанесли успешные удары по российским кораблям и портовой инфраструктуре во временно оккупированном Севастополе. В результате атаки повреждены два судна.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь объяснил 24 Каналу, как эта атака повлияет на российский флот в Черном море, заметив, что украинские защитники уничтожают не только Черноморский флот России. В частности, поврежден "Оленегорский горняк", который входит в состав Северного флота.

Обратите внимание Удар по Севастополю зафиксировали спутники: видны несколько очагов пожаров

Уменьшится ли количество атак по Украине

Подводная лодка – это очень сложная цель для поражения. Для того чтобы уничтожить такое судно, нужно поймать его, например, в надводном положении или на базе. Самусь подчеркнул, что база всегда защищается очень тщательно для того, чтобы не допустить поражения подводных лодок или надводных кораблей.

Подводная лодка является носителем ракет "Калибр", которыми россияне часто обстреливают украинские города. Поэтому его ликвидирование практически имеет стратегическое значение. Таких носителей у россиян мало. В Черноморском флоте страны-агрессора их было шесть, а сейчас остается пять.

Это существенная потеря. Если говорить о возможности оперирования подводными лодками, то обычно две лодки на ремонте или обслуживании, две – на дежурстве в море, а остальные две – на базе,

– сказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Вывод из строя одного судна абсолютно изменяет этот график и дает большую нагрузку на другие подводные лодки. Кстати, поврежденная ночью лодка второй раз за два года стояла на ремонте, что свидетельствует о проблемах с надежностью. Другие лодки также чаще будут обслуживаться и меньше смогут наносить удары по Украине.

Какие последствия для Украины будет иметь повреждение подлодки: смотрите видео

Атака по Севастополю