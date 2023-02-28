Решающий для воздушных операций России: разведка Великобритании о поражении самолета А-50

В аэропорту в Мачулищах в результате "хлопка" получил повреждение российский самолет А-50. Британская разведка считает его важным для воздушных операций России.

Если же А-50 поврежден, это ограничит российские воздушные операции. Предварительно группа BYPOL сообщила, что два взрыва повредили переднюю и центральную части, авионику и радиолокационную антенну самолета.

Читайте также Маневрировать и дальше: Пионтковский о реакции Лукашенко на "хлопок" в Мачулищах

Какое значение имел поврежденный российский самолет А-50

Британская разведка отметила, что роль самолета А-50:

создать распознаваемую картину воздушной обстановки;

обеспечить координацию действий соседних истребителей.

Хотя повреждения не были официально подтверждены. Однако потеря А-50 будет значительной для России, поскольку самолет является критически важным для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного пространства,

– заявили в британской разведке.

По их данным, в результате этой ситуации, вероятно, в строю России останутся 6 исправных А-50.

"...Что еще больше ограничит российские воздушные операции", – заявили разведчики.

Взрывы в Мачулищах: коротко

26 февраля на военном аэродроме в Мачулищах раздались два взрыва. По данным BYPOL, они повредили российский самолет А-50, в том числе переднюю и центральную части, авионику и радиолокационную антенну. Таких самолетов в России всего 9. Цена одного – 330 миллионов долларов.

Более того, руководитель BYPOL, которая не поддерживает режим Лукашенко, Александр Азаров рассказал, что российский самолет А-50 проводил разведку территории Украины. Вместе с ним в воздух поднимались гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал". Именно он приводил эти ракеты.

Ответственность за взрывы взяли на себя белорусские партизаны. Более того, они пообещали продолжение. Подготовка к акциям белорусских партизан занимает 3 – 4 месяца.