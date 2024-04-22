Предоставлял флоту ценные возможности: ISW анализирует, как поражение судна "Коммуна" повредит ЧФ России
Источник:ISW
Поражение российского спасательного судна "Коммуна" ограничит операции субмарин Черноморского флота России и операции по спасению экипажей поврежденных кораблей
При этом одобрение американской помощи Украине может несколько нивелировать текущее наступление России, если та поступит быстро. К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW).
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Значимость поражения судна "Коммуна"
Аналитики отметили, что несмотря на то, что "Коммуна" – старейшее в мире действующее судно военно-морского флота и его возраст превышает 110 лет, в 2016 году россияне модернизировали судно для выполнения глубоководных работ, включая подъем подводных лодок и затонувших грузов.
ISW цитирует представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, который заметил, что "Коммуна" является единственным спасательным судном такого класса в Черноморском флоте России.Обратите внимание! Ранее россияне привлекали судно "Коммуна" к спасательным операциям в районе затонувшего российского ракетного крейсера Москва и большого десантного корабля Цезарь Куников. Иначе говоря, без этого судна российские силы не смогли бы провести подобные спасательно-поисковые операции. А теперь у россиян вообще не будет такой возможности.
Предоставил флоту "ценные возможности"
OSINT-аналитик H I Sutton, который специализируется в исследованиях военно-морских сил, напомнил, что "Коммуна", несмотря на свой возраст, предоставляла российскому флоту "ценные возможности", ведь корабль часто участвовал в ходовых испытаниях подводных лодок и был способен участвовать в ведении боевых операций на морском дне.
Главное о поражении судна
- 21 апреля в Севастополе прогремели взрывы, оккупанты сообщили о пожаре на одном из кораблей, который стоял в бухте.
- OSINT-сообщество сообщило, что возгорание могло возникнуть на спасательном военном судне "Коммуна". В частности, исследователи геолокувалы место удара и отметили, что пожар произошел именно в том месте, где стоит раритетное спасательное судно "Коммуна".
- При этом российский гауляйтер Михаил Развожаев традиционно заявил о якобы отражении воздушной атаки.
- Впоследствии в Минобороны подтвердили, что во временно оккупированном Крыму ВМС Украины подбили российский спасательный корабль "Коммуна".