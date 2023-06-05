Повреждение трубопровода с аммиаком: в каком направлении дует ветер и есть ли угроза для людей

Россияне ночью 5 июня обстреляли трубопровод с аммиаком в Купянском районе Харьковской области. Пока угрозы для жителей области нет. Более того, ветер дует в сторону оккупированной россиянами территории.

В настоящее время устанавливается степень повреждения трубопровода. Вместе с тем, местные власти заявили, что в воздухе не зафиксировали концентрацию аммиака.

Смотрите также На Харьковщине из-за постоянных обстрелов могут начать принудительную эвакуацию

На Харьковщине направление ветра – в сторону оккупантов

Глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в комментарии "Суспильне" заявил, что в настоящее время для региона нет опасности. Кроме того, погода на стороне украинцев, ведь направление ветра сейчас – в сторону оккупированной россиянами территории.

В настоящее время устанавливается степень повреждения, но направление ветра в настоящее время – в сторону оккупированной территории. В настоящее время по всем измерениям, которые сделала не только Купянская, но и Петропавловская община, фон аммиака находится в норме,

– заявил Беседин.

Глава Харьковской ОВА также подтвердил, что по состоянию на данный момент замеры в городе Купянск показывают – наличие аммиака в воздухе отсутствует. Также специалисты, работающие на месте, заявили, что угрозы распространения опасного газа в общине нет.

Вместе с тем специалисты продолжают работу в приближенных к границе с Россией населенных пунктах – Кучеривка, Синьковка и Петропавловка. Там еще продолжаются замеры воздуха.

"Продолжаем контролировать уровень загрязнения. Просим сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Ситуация контролируется", – подчеркнул Синегубов.



Власть контролирует ситуацию в Харьковской области / Фото Олег Синегубов



В регионе отслеживают уровень загрязнения воздуха / Фото Олег Синегубов

На трубопроводе с аммиаком произошла разгерметизация

Вечером 5 июня Синегубов сообщил, что в Купянском районе произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком в результате вражеских обстрелов.

В области сразу развернули Штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте работают все профильные службы.

Глава Харьковской ОВ заявил, что угрозы для населения нет. Он призвал харьковчан доверять информацию только из официальных источников.