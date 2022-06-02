Повреждены дома, погибли люди: фото последствий обстрела Николаева

Российские оккупанты обстреляли Николаев. Они попали по меньшей мере в 6 построек, где живут люди, а также в хозяйственные помещения.

К сожалению, в результате атаки жертвы и раненые. О последствиях российской атаки рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

В Николаеве в жилой квартал прилетели 4 вражеских снаряда: погиб человек

Россияне обстреляли дома людей в Николаеве: есть жертвы

Российские кафиры в очередной раз обстреляли жилые кварталы в двух районах города. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания,

– объяснил мэр города.

К сожалению, обстрел задел гражданских жителей города. В частности:

погиб один человек, который был на месте обстрела;

еще одну – госпитализировали, однако медики не смогли ей спасти жизнь;

еще двое – получили ранения.

Кое-где нет газа, света и стекла в окнах

На одном из адресов поврежден газопровод – без газа осталось 80 абонентов. По другому адресу – порыв водопровода,

– сообщил Сенкевич.

Мэр заверил, что ремонтники в ближайшие дни все починят. Также после обстрела часть горожан осталась на несколько часов без света, однако ремонтники все быстро починили.

Кроме того, коммунальщики:

раздали людям пленку, чтобы забить поврежденные окна;

помогут вывезти крупногабаритный мусор;

а также – навести порядок у домов.

Оккупанты обстреляли 2 жилых квартала Николаева / Фото Александра Сенкевича

Последние новости о действиях россиян в Николаевской области: коротко

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