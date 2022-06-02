Повреждены дома, погибли люди: фото последствий обстрела Николаева
Источник:Александр Сенкевич
Российские оккупанты обстреляли Николаев. Они попали по меньшей мере в 6 построек, где живут люди, а также в хозяйственные помещения.
К сожалению, в результате атаки жертвы и раненые. О последствиях российской атаки рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.
В Николаеве в жилой квартал прилетели 4 вражеских снаряда: погиб человек
Россияне обстреляли дома людей в Николаеве: есть жертвы
Российские кафиры в очередной раз обстреляли жилые кварталы в двух районах города. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания,
– объяснил мэр города.
К сожалению, обстрел задел гражданских жителей города. В частности:
- погиб один человек, который был на месте обстрела;
- еще одну – госпитализировали, однако медики не смогли ей спасти жизнь;
- еще двое – получили ранения.
Кое-где нет газа, света и стекла в окнах
На одном из адресов поврежден газопровод – без газа осталось 80 абонентов. По другому адресу – порыв водопровода,
– сообщил Сенкевич.
Мэр заверил, что ремонтники в ближайшие дни все починят. Также после обстрела часть горожан осталась на несколько часов без света, однако ремонтники все быстро починили.
Кроме того, коммунальщики:
- раздали людям пленку, чтобы забить поврежденные окна;
- помогут вывезти крупногабаритный мусор;
- а также – навести порядок у домов.
Оккупанты обстреляли 2 жилых квартала Николаева / Фото Александра Сенкевича
Последние новости о действиях россиян в Николаевской области: коротко
- 31 мая мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что самоходная пушечная артиллерия модели "Пион", которую используют кафиры, не стреляет точно . Она бьет на огромное расстояние и с малой точностью. То есть даже если бы кафиры били по окрестностям Николаева, то могут атаковать сам город.
- Сенкевич также объяснил, что враги обстреливают Николаев каждый день . С начала полномасштабной войны в городе уже погибли 102 мирных жителя. Раненых – 452 человека, из них – 52 ребенка.
- Кроме того, из- за обстрелов в городе исчезла питьевая вода . Мэр не знает, когда она появится. Объяснил только, что местные власти работают вместе с Минрегионом для решения проблемы.
- Глава Николаевской ОВА рассказал, что на днях враги, отступая, взорвали мост в Давидовом Броде , потому что боятся контрнаступления ВСУ.
- Также Виталий Ким сообщал 1 июня, что в результате артиллерийской атаки врага погиб человек . Тогда говорилось, что 4 снаряда прилетели в жилой квартал.
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