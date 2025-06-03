Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура: кадры последствий атаки на Одессу

Мэр Одессы показал последствия российского обстрела. Ночью оккупанты ударили по городу "Шахедами".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Геннадия Труханова.

Смотрите также Какие самолеты стратегической авиации потеряла Россия, сколько стоят и продолжит ли ракетный террор

Какие последствия удара по Одессе 3 июня

Ночью в Одессе раздавались взрывы. Тогда говорилось о пожаре, и не было известно, что именно повреждено.

Очередная ночная российская атака. Повреждены жилые дома, гражданскую инфраструктуру, сгорели машины,

– написал Труханов.

Фото последствий атаки на Одессу 3 июня / Фото с телеграмм-канала Геннадия Труханова

По его словам, сообщения о пострадавших пока отсутствуют. Коммунальные службы начнут восстановительные работы и уборку.



Люди смогут получить помощь из городского бюджета и компенсации по программе "еВідновлення".