Повторится противостояние Порошенко и Гройсмана, – нардеп о конфликте Разумкова со "слугами"

Дмитрий Разумков не появился в Трускавце, где происходило заседание "слуг народа". Через несколько дней народные депутаты поддержали его отставку.

Нужно в этой ситуации обратить внимание на 2 вещи. Об этом в авторской программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале заявил "слуга народа" Алексей Устенко.

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По его словам, во-первых, нужно подождать рейтингов. Во-вторых, когда Разумкова исключали, он медийно везде присутствовал и критиковал "Слугу народа".

Если это будет строиться исключительно на критике команды, в которой ты был, то закончится противостоянием Порошенко и Гройсмана. Когда никто себе не добавил, а только отнял,

– отметил Устенко.

Он отметил, что Разумков строил свое любое политическое будущее на собственном противостоянии с президентом, который привел его к власти.

Со всем уважением к Дмитрию Александровичу, любой человек, который тогда умел красиво говорить, оперировать цифрами, данными, умел дебатировать с кем-то – он также имел всенародную поддержку. Алексей Устенко Народный депутат от "Слуги народа"

Отношения Разумкова и Зеленского: коротко

После того, как Верховная Рада проголосовала за отставку Разумкова, он заявил, что Владимир Зеленский никогда не был его другом.

Он не считает, что президент и спикер должны иметь дружеские отношения. Они должны работать на государство.

Недавно Разумков намекнул на президентские амбиции.

Кстати, в сентябре, согласно опросам, он стал вторым (после нынешнего главы государства) в рейтинге доверия украинцев.

Гройсман занял пост премьер-министра в апреле 2016 года. Он был в блоке Петра Порошенко "Солидарность". Политик подал в отставку после того, как новый президент Владимир Зеленский раскритиковал Кабмин и предложил министрам уволиться. На следующий день Гройсман объявил о планах создать свою партию.