У Лукашенко есть проблема: вступит ли Беларусь в войну против Украины

В Беларусь продолжают прибывать российские военные и техника. Все говорит о том, что Россия не отказалась от планов повторного наступления на Киев.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Также на территории Беларуси проведут летные учения вместе с российскими войсками с 16 января по 1 февраля.

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Олевский считает, что угроза нового наступления из Беларуси действительно существует. Однако Минск пока не соглашается участвовать в этом.

"Новое наступление не начинается только по одной причине. ВСУ четко дали понять Беларуси и России, что самолеты, взлетающие с аэродромов Беларуси, конечно, могут подниматься в воздух. Однако возможно, что им больше некуда будет приземляться", – отметил журналист.

Что удерживает Лукашенко от участия в войне

По словам редактора The Insider, белорусский диктатор оказался в достаточно сложном положении.

У Лукашенко есть одна проблема. В случае полномасштабных боевых действий на территории Беларуси может произойти так, что Россия его не сможет защитить,

– сказал Олевский.

Он добавил, что в Беларуси есть большое количество людей, которые всего лишь 2 года назад хотели, чтобы Лукашенко не было на посту президента.

"Если у белорусского диктатора есть какая-либо возможность уклониться от прямого участия в войне, то он постарается это сделать. Ведь это вопрос сохранения его жизни", – подчеркнул журналист.

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"Было впечатление, что Лукашенко обыграл Путина"

В то же время, по словам Олевского, трудно оценить, насколько силен уровень давления, оказываемый российским диктатором на своего белорусского коллегу.

"После их последней встречи в Минске было впечатление, что Лукашенко Путина обыграл. Лукашенко вышел на пресс-конференцию и транслировал это разными завуалированными фразами", – отметил журналист.

Он добавил, что ситуация нестабильная. Поэтому все может измениться в любой момент.

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