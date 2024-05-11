Не в этой жизни, — Свитан оценил амбиции России захватить Киев

Одна из самых неотложных задач Сухопутных войск — подготовка десяти новых бригад. Часть из них развернут для защиты Киева.

В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил потенциал страны-агрессора захватить украинскую столицу. К слову, в Сухопутных войсках заметили, что главной проблемой является техника, а не люди.

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"На это понадобится несколько лет"

По мнению Свитана, наступление в сторону Киева маловероятно. Скорость прохождения даже самых элитных и укомплектованных боеприпасами частей россиян составляет максимум 30 километров в год. Лучший результат показала ЧВК "Вагнера" – из Попасной до Бахмута.

Это самая большая скорость после стабилизации фронта. С большей скоростью никто из россиян еще не двигался,

– отметил военный эксперт.

По его словам, даже если с этой скоростью пройти более 200 километров от границы на Сумщине до Киева, то на это понадобится несколько лет.

Точно не в этой жизни россияне дойдут до Киева,

– заверил Свитан.

Россияне используют окно возможностей

Как отметил военный эксперт, вряд ли командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк назвал правильное количество бригад, которые готовят к наступлению России.

Это закрытая информация, поэтому вряд ли он ее скажет. Скорее всего, это было озвучено в режиме ИПСО. Надо это правильно понимать,

– отметил Свитан.

Конечно, происходит подготовка боевого состава. Сначала в режиме резервирования, а дальше усиление на линии боестолкновения. Кроме этого, Александр Павлюк заявил, что ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны.

"То окно возможностей в два месяца, о котором говорит Павлюк, это пока у нас не появится достаточное количество самолетов F-16 – эскадрилья. Она ожидается примерно через пару месяцев, поэтому россияне будут максимально использовать это время", – добавил военный эксперт.

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