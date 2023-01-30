У Путина большого "окна возможностей" в Украине уже нет, – оппозиционер о возможном наступлении
Россиянам не удастся сделать решительных шагов, чтобы изменить ход войны против Украины. Есть целый ряд проблем, мешающих России быть такими же решительными, как в начале полномасштабного вторжения.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, спрогнозировать действия россиян в ближайшее время довольно сложно, но чего-то нового ожидать не следует.
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Каким будет яростный для украинцев
Геннадий Гудков объяснил, что предусматривать планы кафиров на ближайшие дни или недели проблематично. Однако у него есть определенные догадки относительно вероятных действий россиян в течение февраля.
"Скорее всего, это будут попытки очередных обстрелов, ударов по инфраструктуре, отчаянные попытки взять Бахмут, а, возможно, они уже будут на выдохе", – отметил он.
По его мнению, если бы у России были определенные преимущества, то она уже давно бы использовала их в терроре Украины.
Совершенно ясно, что у Владимира Путина окна большой возможности в войне с Украиной нет. Я так предполагаю, что у него даже форточки нет, не то чтобы окна,
– сосредоточил внимание он.
Такой же логикой следует руководствоваться и рассматривая возможность повторного вторжения России на территорию Украины.
Геннадий Гудков рассказал, какие планы у россиян на следующий месяц: смотрите видео
Решатся ли россияне на повторное наступление
По словам Гудкова, нет оснований говорить, что россияне начнут наступление на всех фронтах.
"Я думаю, что февраль – это будет месяц не очень продуманных атак и операций со стороны российских Вооруженных сил, попыток выдать желаемое за действительность", – добавил он.
Он отметил, что россияне будут представлять вероятное незначительное продвижение войск за значительную победу.
Мы все прекрасно понимаем, что ВСУ к наступлению уже готовятся.
– подчеркнул он.
Геннадий Гудков пояснил, что западные партнеры Украины передают достаточное количество наступательного оружия, способного эффективно изменить ход войны.
"Я думаю, что она поступит скорее, чем думает российская армия", – заметил он.
По его мнению, на самом деле ВСУ уже подготовили серьезные наступательные действия, направление которых мы увидим впоследствии.
Вероятность повторного наступления из России: мнения экспертов
- В Институте изучения войны сообщили, что Россия готовится к затяжной войне в Украине. Эксперты предполагают, что президент России Владимир Путин может провести стратегическую операцию в ближайшие полгода.
- Белорусские военные опасаются втягивания Беларуси в войну. Оппозиционерка Наталья Радина предположила, что повторное наступление со стороны Беларуси – дело времени.
- По информации от польского генерала Богуслава Пацека, оккупанты готовятся к "серьезным действиям". Он подчеркнул, что в марте враг может развернуть серьезную военную кампанию на территории Украины.