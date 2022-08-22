В каких случаях можно повторно получить повестку

В Украине продолжили всеобщую мобилизацию, поэтому мужчины получают повестки. В то же время, законодательство предусмотрело случаи, когда военнообязанный может отказаться от получения повестки, если на то есть причины.

В таких случаях мужчина может получить повестку повторно через некоторое время. Юрист Ростислав Кравец объяснил, в каких случаях это практикуется.

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Повторные повестки могут направляться, если человек при определенных обстоятельствах ее не получил. Повторную повестку могут направить как для уточнения данных призывника, так и для прохождения ВЛК, чтобы выяснить пригодность к службе,

– отметил Кравец.

Юрист также пояснил, что повторные повестки могут направлять в тех случаях, когда человеку не смогли его вручить или военнообязанный не явился в военкомат в назначенное время.

Что угрожает мужчинам, которые игнорируют вручение повестки

Мужчинам, уклоняющимся от прохождения военной службы или не появляющимся в военкомате после получения повесток грозит уголовная и административная ответственность.

За неявку по вызову в территориальный центр комплектования в назначенное время предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 3400 – 5100 гривен с последующим доставлением лица в ТЦК.

Статья 336 Уголовного кодекса устанавливает ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

В частности, уклоняющимся от военной службы грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Однако даже уплата штрафа или арест не освобождают военнообязанного от мобилизации,

– говорит юрист.

То есть даже те, кто был осужден по статье 336 УКУ, могут подлежать мобилизации и повторно получить соответствующие повестки.

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Актуально об общей мобилизации

В Украине продолжили действие военного положения, поэтому всеобщая мобилизация также продолжается. Сотрудники военкомата могут вручать повестки в любом месте.

В то же время несколько изменилась система комплектования – если раньше говорилось о наборе в подразделение по количеству, то сейчас его пытаются наполнять по специальности.

Кроме того, теперь некоторые категории военнообязанных мужчин могут выезжать за границу во время действия военного положения. В частности, говорится о государственных служащих.

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