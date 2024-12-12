Время выбрано не случайно, – авиаэксперт оценил угрозу повторного запуска "Орешника"

В Пентагоне подтвердили информацию о возможном применении ракеты "Орешник" по территории Украины в ближайшее время. Потенциальное применение данного оружия будет иметь не стратегический характер, а именно психологический.

В частности, попытки влияния на мнение населения Украины и международное сообщество. В разговоре с 24 Каналом авиационный эксперт Богдан Долинце предположил, какие объекты могут атаковать россияне во время повторного запуска "Орешника".

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"Время использования этого оружия неслучайно. Речь идет об этапе передачи власти в Соединенных Штатах, поэтому это попытка повлиять на международную повестку дня о возможности замораживания войны в Украине", – сказал авиационный эксперт.

"О запуске станет известно минимум через 2 дня"

В целом ракета "Орешник" в том варианте, который был использован для удара по Днепру, особо не отличается от любых других баллистических ракет. Ключевая особенность – значительное количество кинетических боеголовок от 18 до 36 единиц.

Учитывая то, что это экспериментальные ракеты, то рано или поздно Россия их использует. Единственный вопрос – по тестовому полигону, или по территории Украины,

– отметил Долинце.

Заявлениям и предупреждениям о вероятном ударе предшествует наблюдение и работа соответствующих спецслужб разных стран, ведь для запуска такого типа ракеты необходимо время для подготовки и транспортировки с территории завода, или баз хранения и перевода ее в боевую готовность.

Как правило, информация о потенциальном окне возможностей для запуска такой ракеты становится известна минимум за 2 дня в зависимости от типа и сложности самой ракеты,

– добавил авиационный эксперт.

По его словам, потенциальными целями России могут быть объекты оборонно-промышленного комплекса, военные объекты, столица Украины и гражданская инфраструктура.

Обратите внимание! Аналитики американского Института изучения войны считают, что вторым запуском баллистической ракеты "Орешник" по Украине россияне будут пытаться убедить Запад отказаться от предоставления дальнейшей военной помощи Украине.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на предупреждение о повторном ударе "Орешником". В соцсетях он написал, мол, меньше паники с тем "Орешником", ведь наши эмоции – это именно то, чем питается враг. Главное в случае тревоги не пренебрегать безопасностью и идти в укрытие.

На потенциальную угрозу также отреагировал президент Владимир Зеленский. Он призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.