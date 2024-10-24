Сейчас – самое вовремя: когда на самом деле будет поздно присоединяться к армии

Мой ответ тем, кто говорит, что сейчас "поздно" вступать в ряды армии и "надо было делать это раньше".

Люди не понимают, что такое государство

Слишком поздно будет, если русские продвинутся до Львова, до Ивано-Франковска, до Луцка. Тогда точно будет поздно.

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Для того чтобы этого не произошло, необходимо приобщаться к войску сейчас, чтобы сохранить украинскую государственность и приближать победу Украины над оккупантом.

Мне достаточно остро запомнился момент со службы, когда я приехал домой во время очередной ротации. Мои, скажем так, друзья говорили: "Ну, я пойду служить тогда, когда оккупанты дойдут до Ивано-Франковской области".

Но, друг, когда они дойдут до Ивано-Франковской области, уже не будет Украины. За что ты хочешь бороться? За Ивано-Франковскую область?

Это просто утопия, это неосознание людьми, что такое государство. Неосознание территориальной целостности и абсолютное неосознание своего гражданского долга перед государством.

Человек живет в каком-то своем пузыре в Ивано-Франковской области и совершенно не понимает, почему победа государства на самом деле важна.

Поздно, в любом случае, не будет. Но чем быстрее мы будем получать эту победу, приходить в Силы обороны Украины, будем учиться чему-то новому, изучать новые образцы вооружения, тактику, стратегию войны, тем быстрее мы будем приближать нашу победу. В противном случае, перекладывая ответственность на военных и думая, что это кто-то сделает, мы победу не приблизим.

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