Люди не розуміють, що таке держава

Запізно буде, якщо росіяни просунуться до Львова, до Івано-Франківська, до Луцька. Тоді точно буде запізно.

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Для того, щоб цього не відбулося, необхідно долучатися до війська зараз, щоб зберегти українську державність і наближати перемогу України над окупантом.

Мені досить гостро запам'ятався момент зі служби, коли я приїхав додому під час чергової ротації. Мої, скажемо так, друзі говорили: "Ну, я піду служити тоді, коли окупанти дійдуть до Івано-Франківської області".

Але, друже, коли вони дійдуть до Івано-Франківської області, вже не буде України. За що ти хочеш боротися? За Івано-Франківську область?

Це просто утопія, це неусвідомлення людьми, що таке держава. Неусвідомлення територіальної цілісності й абсолютне неусвідомлення свого громадянського обов'язку перед державою.

Людина живе в якійсь своїй бульбашці в Івано-Франківській області й абсолютно не розуміє, чому перемога держави насправді є важливою.

Запізно, в будь-якому випадку, не буде. Але чим швидше ми будемо здобувати цю перемогу, приходити до Сил оборони України, будемо вчитися чомусь новому, вивчати нові зразки озброєння, тактику, стратегію війни, тим швидше ми наближатимемо нашу перемогу. В іншому випадку, перекладаючи відповідальність на військових і думаючи, що це хтось зробить, ми перемогу не наблизимо.

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