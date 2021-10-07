Поздравил с днем рождения: Кива решил в очередной раз выслужиться перед Путиным

Пророссийский нардеп Илья Кива решил в очередной раз выслужиться перед Путиным. На этот раз он поздравил президента страны-агрессора с днем рождения.

Прихвостень ОПЗЖ обнародовал видео, в котором едва не "вылизал" руководителя Кремля. Кива также повторил пропагандистский тезис о "дружественном народе".

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Пророссийский нардеп пожелал Путину "здоровья, силы и Божьего благословения". На этом он не остановился и выдал маразматическое заявление о том, что президент РФ пишет "новую историю славянского мира и славянского единства".

Кива стоял как на параде

Во время так называемого поздравления Кива стоял как на параде, руки держал по швам и смотрел прямо. Всем своим видом прихвостень ОПЗЖ пытался показать, насколько хочет выслужиться перед руководителем Кремля.

Что известно о Киве Это народный депутат от партии ОПЗЖ, который неоднократно "светился" в прессе из-за своего поведения. Кива любит делать маразматические заявления и частенько становится героем различных мемов.

Скандалы с Кивой: что известно