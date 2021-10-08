Чувствую уважение: скандальный Кива объяснил, почему решил поздравить Путина с днем рождения

Одиозный народный депутат от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива объяснил, почему поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. По его мнению, многим украинским политикам есть чему у него поучиться.

Скандальный представитель ОПЗЖ сказал, у Путина можно научиться как управлять страной, как выводить ее из кризиса и как "заставить мир уважать свое государство". В то же время он убежден, что "Украина потеряла Крым в результате своего бездействия и сдачи внутригосударственных интересов".

К теме Поздравил с днем ​​рождения: Кива решил раз выслужиться перед Путиным

"Я поздравил прежде всего человека, у которого есть позиция и который умело ее отстаивает в интересах своего народа и своего государства", – заявил Кива.

Кива: "Крым – проблема Украины"

Пророссийский нардеп отметил, что украинцы не должны искать виновных вокруг, а решать проблемы в себе. Мол, аннексированный Крым – это проблема только Украины, которая его "сдала".

Не обошлось и без очередной порции любезностей к российскому диктатору. "Я чувствую к человеку (Путина - 24 канал), даже если он враг, уважение. За его стойкость, действия, результативность", - заявил Кива.

Компромисс с Россией

Одиозный народный избранник от пророссийской партии ОПЗЖ озвучил мечты, что даже если Россия находится сейчас в статусе врага по отношению к Украине, уже завтра она может стать стратегическим и экономическим партнером. Он считает, что если Украина возьмет курс на сближение, то экономическая ситуация начнет меняться.

Кива поддержал свое амплуа скандального политика и отметил, что с оккупантами нужно найти компромисс. Даже если для этого украинском нужно подавлять свою гордость.

Илья Кива неоднократно становился героем различных шуток и мемов. Кроме этого, у него обнаружили диагноз " психопатизация личности ".

Не обошлось и без пророссийской пропаганды: в ответ на вопрос об ответственности Путина перед Украиной и мировым сообществом и большом количестве погибших украинцев на Донбассе нардеп заявил, что таким образом "мы ведем внутреннюю политику". Он также отказался обвинять главу Кремля до момента, пока не будет соответствующего решения суда.

Полное объяснение Ильи Кивы относительно поздравления Путина: видео "НВ"

Скандалы с Кивой: что известно