За словами Киви, у Путіна можна навчитися як керувати країною, як виводити її з кризи та як "змусити світ поважати свою державу". Водночас він переконаний, що "Україна втратила Крим внаслідок своєї бездіяльності й здачі внутрішньодержавних інтересів".

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"Я привітав насамперед чоловіка, у якого є позиція і який вміло її відстоює в інтересах свого народу і своєї держави", – заявив Кива.

Кива: "Крим – проблема України"

Нардеп зауважив, що українці не повинні шукати винних довкола, а розв'язувати проблеми в собі. Мовляв, анексований Крим – це проблема лише України, яка його "здала".

Я відчуваю до людини (Путіна – 24 канал), навіть якщо він ворог, повагу. За його стійкість, дії, результативність. Iлля Кива Народний депутат

Компроміс з Росією

Народний обранець від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" зазначив, що навіть якщо Росія перебуває зараз в статусі ворога до України, уже завтра вона може стати стратегічним та економічним партнером. Він вважає, що якщо Україна візьме курс на зближення, то економічна ситуація почне змінюватися.

У будь-якому конфлікті потрібно знаходити компроміси. Нескінченно ненавидіти одне одного ми не зможемо. Ми повинні навчитися пригнічувати свою гордість. Iлля Кива Народний депутат

У відповідь на запитання про відповідальність Путіна перед Україною та світовою спільнотою та велику кількість загиблих українців на Донбасі нардеп заявив, що у такий спосіб "ми ведемо внутрішню політику". Він також відмовився звинувачувати главу Кремля до моменту, поки не буде відповідного рішення суду.

Повне пояснення Іллі Киви щодо привітання Путіна: відео "НВ"

Скандали з Кивою: що відомо