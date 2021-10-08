За словами Киви, у Путіна можна навчитися як керувати країною, як виводити її з кризи та як "змусити світ поважати свою державу". Водночас він переконаний, що "Україна втратила Крим внаслідок своєї бездіяльності й здачі внутрішньодержавних інтересів".
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"Я привітав насамперед чоловіка, у якого є позиція і який вміло її відстоює в інтересах свого народу і своєї держави", – заявив Кива.
Кива: "Крим – проблема України"
Нардеп зауважив, що українці не повинні шукати винних довкола, а розв'язувати проблеми в собі. Мовляв, анексований Крим – це проблема лише України, яка його "здала".
Я відчуваю до людини (Путіна – 24 канал), навіть якщо він ворог, повагу. За його стійкість, дії, результативність.
Компроміс з Росією
Народний обранець від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" зазначив, що навіть якщо Росія перебуває зараз в статусі ворога до України, уже завтра вона може стати стратегічним та економічним партнером. Він вважає, що якщо Україна візьме курс на зближення, то економічна ситуація почне змінюватися.
У будь-якому конфлікті потрібно знаходити компроміси. Нескінченно ненавидіти одне одного ми не зможемо. Ми повинні навчитися пригнічувати свою гордість.
У відповідь на запитання про відповідальність Путіна перед Україною та світовою спільнотою та велику кількість загиблих українців на Донбасі нардеп заявив, що у такий спосіб "ми ведемо внутрішню політику". Він також відмовився звинувачувати главу Кремля до моменту, поки не буде відповідного рішення суду.
Повне пояснення Іллі Киви щодо привітання Путіна: відео "НВ"
Скандали з Кивою: що відомо
- Одіозний нардеп Ілля Кива потрапляв у чимало скандалів. Зокрема, у грудні 2019 року його спіймали на перегляді пікантного відео у сесійній залі.
- У лютому 2021 року він образився на пародію "Кварталу", в якій його назвали "собакою Медведчука".
- У квітні 2021 року Киві вдалося захистити кандидатську дисертацію. Згодом стало відомо про довідку з підробленим підписом.
- Гучний скандал трапився наприкінці липня, коли нардеп задекларував дохід від оренди закинутої жомової ями.