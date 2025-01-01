Не надо бояться Украины в Европе, – Зеленский обратился к властям Венгрии и Словакии

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Венгрии и Словакии "не бояться, что Украина будет в Европе".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на новогоднее поздравление гаранта нации.

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Зеленский обратился к властям Венгрии и Словакии

Президент Зеленский поблагодарил всех, благодаря кому Украина стоит и выстоит, а также "преодолеет свой путь к миру, сильной Украины", в том числе и к европейской Украине.

"И это уже не просто слова – это реальность, которая наступила в июне этого года с открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС. И это исторический результат. Этот путь уже бесповоротный. И Украина будет в Евросоюзе. И однажды Украина будет в НАТО и усилит Альянс. Усилит устойчивость мира. Единство Европы, которая определяет судьбу каждого народа на континенте", – сказал президент.

Как подчеркнул президент, это единство должны уважать все. В частности, как он отметил, и Будапешт с Братиславой.

Президент отметил, что знает, что народы Венгрии и Словакии "с нами, с Украиной, с украинцами, на стороне правды".

Правду должны признать и власти этих стран. Не надо бояться, что Украина будет в Европе. Надо делать все, чтобы в Европе не было России. Ее танков, ее ракет и зла, которое она непременно понесет дальше, если Украина не выстоит,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что "если сегодня Россия давит вам руку, это не значит, что завтра этой же рукой она не начнет вас убивать". Потому что, как отметил президент, россияне боятся свободных. "Того, что им не знакомо. Боятся свободы. Они родились при Путине, пошли в школу при Путине, пошли служить при Путине и гибнут за его больные идеи", – подчеркнул лидер.