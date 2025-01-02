Что может означать место, где записывали новогоднее обращение Зеленского

Владимир Зеленский в новогоднюю ночь выступил с традиционным обращением. Оно несколько отличалось от того, что украинцы слышали на протяжении прошлых лет и имело свой символизм.

Как рассказал 24 Каналу эксперт по визуальным коммуникациям Андрей Шевчук, обращение Президента Украины было достаточно "мягким", если сравнивать с 2023 годом. С таким мнением соглашаются читатели в социальных сетях.

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Главные акценты в обращении

В 2023 году Зеленский говорил о том, что украинцы должны решить – быть беженцами или гражданами, брать ответственность за судьбу своей страны. Риторика нынешнего обращения совсем другая, гораздо мягче.

Впервые, по сравнению с другими обращениями, ключевой акцент сделали на слове "справедливый мир". Об этом много говорил президент. Большое внимание обратили на партнеров Украины,

– отметил Андрей Шевчук.

Поразило то, что монумент "Родина-Мать" сначала подсветили цветом американского флага. Это выглядело довольно неожиданно, понимая, что обращение касается украинцев. Но так президент хотел акцентировать на том, что в 2025 году партнеры Украины будут иметь очень важное значение. От них во многом будет зависеть, как пройдет год.

Почему выбрали такое место

Главный визуальный акцент сделали на статуе "Родина-Мать", в прошлом году – это был кабинет украинского президента, который отличался достаточно строгим стилем.

Я предполагал, что обращение Зеленского могло быть с фронта, но решили по-другому. Мне кажется, что выбор "Родины-Мать", зная, что монумент смотрит в сторону Москвы со щитом, отражает год в течение которого Украина боролась,

– подчеркнул эксперт по визуальным коммуникациям.

Также впервые за историю обращений всех президентов было использовано такое большое количество иностранных флагов.

К слову, в новогоднем обращении Владимир Зеленский также обратился к людям на оккупированных территориях. Он отметил, что независимость и любовь к Украине не ограничивается территориями, потому что Россия не может "оккупировать сердца". Президент пообещал бороться за каждого, кто до сих пор остается в плену или под оккупацией.