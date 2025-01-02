Як розповів 24 Каналу експерт із візуальних комунікацій Андрій Шевчук, звернення Президента України було досить "м'яким", якщо порівнювати з 2023 роком. З такою думкою погоджуються читачі у соціальних мережах.

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Головні акценти у зверненні

У 2023 році Зеленський говорив про те, що українці мають вирішити – бути біженцями чи громадянами, брати відповідальність за долю своєї країни. Риторика цьогорічного звернення є зовсім іншою, набагато м'якшою.

Вперше, порівняно з іншими зверненнями, ключовий акцент зробили на слові "справедливий мир". Про це багато говорив президент. Велику увагу звернули на партнерів України,

– зауважив Андрій Шевчук.

Вразило те, що монумент "Батьківщина-Мати" спершу підсвітили кольором американського прапора. Це виглядало досить неочікувано, розуміючи, що звернення стосується українців. Але так президент хотів акцентувати на тому, що у 2025 році партнери України матимуть дуже важливе значення. Від них багато в чому залежатиме, як пройде рік.

Чому обрали таке місце

Головний візуальний акцент зробили на статуї "Батьківщина-Мати", натомість минулого року – це був кабінет українського президента, який вирізнявся досить строгим стилем.

Я припускав, що звернення Зеленського могло бути з фронту, але вирішили по-іншому. Мені здається, що вибір "Батьківщини-Мати", знаючи, що монумент дивиться у бік Москви зі щитом, відображає рік упродовж якого Україна боролася,

– підкреслив експерт із візуальних комунікацій.

Також вперше за історію звернень усіх президентів було використано таку велику кількість іноземних прапорів.

До слова, у новорічному зверненні Володимир Зеленський також звернувся до людей на окупованих територіях. Він наголосив, що незалежність і любов до України не обмежується територіями, бо Росія не може "окупувати серця". Президент пообіцяв боротися за кожного, хто досі залишається в полоні або під окупацією.