Залужный и окровавленный Золотов: хакеры ярко поздравили росгвардию с праздником

Пособников оккупантов 2 сентября креативно поздравили с днем российской гвардии. На стартовых страницах сайтов некоторых компаний в Краснодаре появился сам Валерий Залужный и окровавленный глава структуры.

Кроме "троллинга" пособников российских силовиков, хакеры получили доступ к необходимым данным. Украина использует их для усиления обороны государства.

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Искреннее поздравление с праздником

Посетители 17 сайтов компаний Краснодарского края увидели вместо начальной страницы интересный фотоколлаж. На нем красовался окровавленный глава росгвардии Виктор Золотов и улыбающийся генерал Валерий Залужный рядом. Таким образом, предприятия поздравили с днем российской гвардии, который захватчики празднуют 2 сентября.

Сообщается, что хакеры атаковали сайты компаний, непосредственно помогавших российским силовикам. Предприятия предоставляли информационное, энергетическое и логистическое обеспечение росгвардии в Краснодарском регионе.

Кроме оставленного поздравления хакеры также получили важную информацию, которая поможет победить Россию.

Полученные в ходе операции данные с серверов врага успешно реализуются в пользу обороны Украины,

– написали в Управлении стратегических коммуникаций.

Поздравление с днем российской гвардии / СтратКом ВСУ

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