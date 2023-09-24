Поздравления с днем ​​города продолжаются: в Курске раздался повторный взрыв, высится столб дыма

Прямо в день города в Курске раздался взрыв – украинская разведка атаковала здание ФСБ в городе. Через некоторое время стало известно о повторном "поздравлении" россиян с праздником.

Первый случай "хлопка" был следствием удара БпЛА по административному зданию в Центральном округе Курска. Местные слышали серию взрывов, после чего в небе появился дым.

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Праздничный день поражает Курск

Местные телеграмм-каналы Курска сообщают о еще одном прилете в город. Они пишут, что после громкого "хлопка" над городом возвышается столб дыма и слышны взрывы. Якобы это является следствием сбития одного дрона где-то за чертой города во время второй волны атаки.

Ранее сообщалось об ударе по зданию, где размещалась российская ФСБ. Источники в разведке сообщают, что было "прямое попадание".

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Интересно, что, несмотря на такое "веселье", власти Курска не планируют отменять празднование дня города. Прилетом по админзданию занимаются оперативные службы, а люди в этот момент могут продолжать отдых. Мэр города заверил, что все под контролем и спасатели, пожарные, медики, полицейские и добровольцы якобы обеспечивают безопасность.

Постоянные "хлопки" на территории России