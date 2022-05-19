Пожалуй, это единственный выход, – мать бойца "Азова" о формуле эвакуации защитников

Из "Азовстали" удалось вывезти 53 тяжелораненых украинских военных в медучреждение во временно оккупированный Новоазовск, а еще 211 воинов доставили в Оленевку через гуманитарный коридор. Мать одного из бойцов "Азова" считает, что подобная операция была единственным выходом спасения.

Женщина рассказала 24 каналу, что это стало первым шагом для освобождения украинских военных. В то же время неизвестно, сколько еще нужно времени, чтобы каждого защитника из "Азовстали" встретили дома.

К теме Мы не готовы жить без них, – родственники защитников Мариуполя обратились к мировым лидерам.

Однако их родные и украинское государство будут бороться за каждого военного до конца.

То, что от сердца – сейчас, пожалуй, это единственный выход. Однако мы ехали в Турцию умолять президента Реджепа Эрдогана стать посредником в экстракции наших военных,

– рассказала женщина.

Каким был визит в Стамбул

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что другой формулы спасения защитников из "Азовстали" просто не было. Украинские власти пытались использовать все сценарии и предложения, которые звучали в публичном пространстве по спасению военных, но не удалось.

Жены и матери украинских военных, которые защищают Мариуполь, уехали в Стамбул и призвали президента Турции Реджепа Эрдогана сделать все возможное, чтобы помочь их мужьям и сыновьям.

Мать бойца "Азова" рассказала, что во время этого визита они действительно почувствовали, что Турция усердно следит за ситуацией в Украине.

Мне бы хотелось поблагодарить турецкий народ, потому что нас приняли очень хорошо, тепло. Надеюсь, что мы достучались. Мы просили их быть гарантами безопасности наших военных, которые вышли из "Азовстали" и теперь перемещаются в плен.

– отметила женщина.

Как отметила мать бойца "Азова", родные украинских военных и дальше будут просить мировых лидеров, чтобы они были гарантом их жизни, потому что ситуация действительно очень сложная.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

В настоящее время идет операция по спасению украинских бойцов из "Азовстали". В частности, 16 мая 53 тяжелораненых военных вывезли в медицинское учреждение во временно оккупированный Россией Новоазовск. Еще 211 воинов доставили в Оленевку через гуманитарный коридор. Их возвратят домой в рамках обмена пленными.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что переговоры до сих пор продолжаются, поэтому информация очень чувствительна. Операция имеет несколько сложных этапов и любая информация, объявленная публично, может помешать.

Основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий призвал воздержаться от комментариев и оценок ситуации на "Азовстали, чтобы не навредить спасению" .

В американском Институте изучения войны считают, что Россия могла согласиться на эвакуацию военных из "Азовстали", чтобы заявить о взятии Мариуполя под свой контроль.

Заявления, озвучиваемые в Госдуме России о намерении заблокировать обмен военнослужащих полка "Азов", направлены на внутреннюю пропаганду.

Мать бойца "Азова" прокомментировала формулу эвакуации защитников: смотрите видео