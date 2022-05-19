Жінка розповіла 24 каналу, що це стало першим кроком для звільнення українських військових. Водночас невідомо, скільки ще знадобиться часу, аби кожного захисника з "Азовсталі" зустріли вдома.

До теми Ми не готові жити без них, – родичі захисників Маріуполя звернулися до світових лідерів

Однак їхні рідні та українська держава боротимуться за кожного військового до кінця.

Те, що від серця – зараз, мабуть, це єдиний вихід. Однак ми їхали до Туреччини благати президента Реджепа Ердогана стати посередником в екстракції наших військових,

– розповіла жінка.

Зверніть увагу! Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що іншої формули порятунку захисників з "Азовсталі" просто не було. Українська влада намагалася використати усі сценарії й пропозиції, які лунали у публічному просторі щодо порятунку військових, але не вдалося.

Яким був візит у Стамбул

Дружини та матері українських військових, які обороняють Маріуполь, поїхали у Стамбул та закликали президента Туреччини Реджепа Ердогана зробити все можливе, щоб допомогти їхнім чоловікам та синам.

Мати бійця "Азову" розповіла, що під час цього візиту вони дійсно відчули, що Туреччина ретельно стежить за ситуацією в Україні.

Мені б хотілося подякувати турецькому народу, бо нас прийняли дуже гарно, тепло. Маю надію, що ми достукалися. Ми просили їх бути гарантами безпеки наших військових, які вийшли з "Азовсталі" і тепер переміщуються у полон,

– зазначила жінка.

Як зауважила мати бійця "Азову", рідні українських військових й надалі проситимуть світових лідерів, аби вони були гарантом їхнього життя, тому що ситуація справді дуже складна.

Зауважте! Заяви, які озвучують у Держдумі Росії про намір заблокувати обмін військовослужбовців полку "Азов", спрямовані на внутрішню пропаганду.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Наразі триває операція з порятунку українських бійців з "Азовсталі". Зокрема, 16 травня 53 важкопоранених військових вивезли до медичного закладу в тимчасово окупований Росією Новоазовськ. Ще 211 воїнів доставили в Оленівку через гуманітарний коридор. Їх повернуть додому в рамках обміну полоненими.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що перемовини досі тривають, тож інформація дуже чутлива. Операція має декілька складних етапів і будь-яка інформація, оголошена публічно, може зашкодити.

Засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький закликав утриматися від коментарів та оцінок щодо ситуації на "Азовсталі, аби не нашкодити порятунку .

В американському Інституті вивчення війни вважають, що Росія могла погодитися на евакуацію військових з "Азовсталі", щоб заявити про взяття Маріуполя під свій контроль.

Мати бійця "Азову" прокоментувала формулу евакуації захисників: дивіться відео