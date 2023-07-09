Уничтоженные авто и техника: Кличко рассказал о последствиях масштабного пожара на АЗС в Киеве
Источник:Виталий Кличко
В столице в результате того, что автомобиль влетел в заправку, вспыхнул масштабный пожар. Впоследствии мэр города Виталий Кличко рассказал о последствиях этого, отметив, что из-за огня пострадали многие легковые машины.
В воскресенье, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве загорелся пожар, о чем первыми написали телеграм-каналы. Впоследствии стало известно, что легковой автомобиль врезался в АЗС, поэтому она загорелась. Со слов городского головы понятно, что обошлось без жертв.
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Три человека госпитализированы
К сожалению, как отметил Кличко, в результате этого события в Днепровском районе была полностью уничтожена заправка, ее оборудование. Также пострадали три человека – сейчас они в больницах с ожогами разной степени тяжести.
Пожар, возникший вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку, полностью уничтожил здание и наземное оборудование АЗС и 8 легковых автомобилей. Трех пострадавших с ожогами разной степени госпитализировали медики,
– констатировал мэр.
Кроме того, в Государственной службе чрезвычайных ситуаций уточнили, что сообщение о пожаре на АЗС к ним поступило около 15:10. Ликвидировать огонь удалось уже около 16:35 – он охватил 1500 квадратных метров.
Как спасатели ликвидировали пламя на АЗС / фото ГСЧС
Как тушили пожар на АЗС в Днепровском районе: смотрите видео ГСЧС
Момент въезда автомобиля в колонку с горючим: смотрите видео
Что делать при пожаре?
От огня не застрахован никто. Поэтому важно при пожаре действовать быстро и разумно.
- Позвоните в местные пожарные службы. Позвоните по номеру экстренной помощи – 101 – и предоставите спасателям необходимую информацию о месте возгорания.
- Немедленно покиньте здание или зону, где возник пожар. Используйте самый доступный выход, но избегайте лифтов, поскольку они могут застрять.
- Предупредите о пожаре других людей, если это безопасно сделать. Помогите детям, пожилым людям или лицам с ограниченными возможностями при выходе из здания.
- Если дым мешает выходу, низко прогибайтесь или ползайте по полу, где уровень дыма и токсичных газов ниже.
- Если ваша одежда или одежда других людей загорелась, немедленно используйте огнетушитель или одеяло, чтобы потушить пламя. Также можно упасть на землю и начать опрокидываться с боку на бок – это поможет потушить пламя.
- По возможности закройте дверь за собой, чтобы замедлить распространение огня. Не запирайте дверь на ключ, так как может потребоваться быстрый доступ в помещение для эвакуации других.
- Если вы застряли в задымленной комнате, заставьте щели под дверью одеждой или влажной тканью, чтобы сдержать дым. Окно откройте только в том случае, если вы можете убедиться, что через него к вам не попадет пламя.
- После того как вы вышли из здания, отойдите на безопасное расстояние и не приближайтесь к входу и опасной зоне.