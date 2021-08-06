Пожар возле Афин вышел из-под контроля: людей эвакуируют на побережье
Источник:Ekathimerini
Жителей 2 греческих городков Вотонас и Марафон, расположенных к северу от Афин, просят отправиться к побережью. Эвакуация началась в 5:00 6 августа из-за того, что лесные пожары вышли из-под контроля. Кроме того, с огнем борются в древнем городе Олимпия, где когда-то проходили Олимпийские игры.
Пожарные сообщили, что основной очаг огня разделился на несколько фронтов, пока они распространяются в разных направлениях.
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Из-за пожаров греков эвакуируют к побережью
В связи с выходом огня из-под контроля людям, проживающим в городах Вотонас и Марафон, приказали отправиться к побережью. Спасатели также готовятся к сильным ветрам, которые синоптики прогнозируют в Аттике и остальной Греции.
По состоянию на утро 6 августа десятки домов разрушены или повреждены в результате массовых пожаров. Заместитель мэра Афиднеса Гиоргос Достис отметил, что в результате возгораний выжгло территорию площадью от 4 500 до 5 000 гектаров.
К счастью, жертв стихии нет. Однако пострадали несколько десятков человек, в основном пожарных, у которых врачи диагностировали легкие ожоги. Кроме того, зафиксировали несколько случаев отравления дымом местных жителей.
Напомним, на днях эвакуировали тысячи жителей северного пригорода Афин.
Людей эвакуируют из городков возле Афин: смотрите карту
Огонь добрался к Олимпии
Пожары приблизились к родине Олимпийских игр – древнего города Олимпия. Там спасатели для борьбы с огнем привлекли 170 работников, 50 автомобилей, 5 вертолетов.
По последней информации, огонь уничтожил около 20 домов и движется в направлении горной местности на северо-западе Олимпии.
Огонь добрался к Олимпии: смотрите видео
Масштабные пожары в Греции: основное
- Лесные пожары вспыхнули 31 июля сразу в 46 центрах. 3 августа к масштабным возгораниям в Греции присоединилась аномальная жара. В центральной части страны синоптики зафиксировали более +46 градусов.
- Тогда же из-за огня вокруг Афин пришлось перекрыть часть автомагистрали, которая соединяет столицу Греции с севером и югом страны. Началась эвакуация людей.
- Владимир Зеленский поручил правительству отправить в страну украинских спасателей и оборудование.