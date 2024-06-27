В Ярославской области произошел масштабный пожар: россияне говорят, что горел склад

В Ярославской области России днем 27 июня вспыхнул масштабный пожар. Россияне писали, что там, предположительно, горел склад.

На месте пожара также был огромный столб дыма. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Ярославской области масштабно горел склад

Российские пропагандисты писали, что в городе Любиме в Ярославской области горел склад с обувью на улице Советской. По данным оккупантов, огонь охватил 4 800 квадратных метров, также в здании частично упала кровля.

В Ярославской области был масштабный пожар: смотрите видео

Впоследствии в министерстве по чрезвычайным ситуациям России говорили, что на самом деле огонь вспыхнул на складе с резиной. Очевидно россияне сами не до конца определились, где именно был пожар, хотя пылало мощно.

МЧС России также распространило кадры, как тушит пожар на этом складе

Пожарные тушат пожар на складе в Ярославской области: смотрите видео

Ранее в Московской области в городе Фрязино масштабно вспыхнуло здание научно-исследовательского института "Платан". Причиной возгорания, по данным россиян, стал аварийный режим работы электросети института.

Днем позже в "Платане" снова вспыхнул пожар. Также имелась информация о возможном обвале здания института.