В Киеве страшно пылает многоэтажка: жуткие кадры

В Соломенском районе столицы загорелась пятиэтажка. Из дома эвакуируют жильцов.

Около 17:00 спасателям ГСЧС поступило сообщение о пожаре в 5-этажке на улице Николая Василенко, 9. Ранее в сети появились ужасные кадры с места инцидента.

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На Василенко пылает многоэтажка

Отмечается, что возгорание произошло в квартире на 5 этаже. После пламя перебросилось и распространилось на крышу дома.

Жителей многоэтажки эвакуировали. В 18:20 огонь удалось локализовать.

По состоянию на 19:00 ликвидация пожара еще продолжается. На месте работают 54 спасателя и 14 единиц пожарно-спасательной техники.

Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

По состоянию на 19:30 огонь потушили.

Предварительно, пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Страшный пожар в Киеве / Фото ГСЧС

Напомним, что днем ​​4 июля в Киеве в Подольском районе произошло возгорание двухэтажного складского здания с распространением на соседние склады. Ориентировочная площадь пожара – 500 квадратных метров. Во время тушения спасатели обнаружили потерпевшего с подозрением на отравление продуктами горения и передали его медикам.

Ранее, 2 июля, в Киеве возник пожар в жилом комплексе "Республика". Там произошло возгорание на верхних этажах одной из многоэтажек. Местные жители писали, что это последствия взрыва генератора или аккумулятора зарядной станции на террасе дома.

Сгорел заживо в больнице

Вчера ночью трагедия произошла в больнице в Тернополе. Там заживо сгорел мужчина, куривший в постели. Инцидент произошел в травматологическом отделении городской больницы №1 в ночь на 5 июля.

Сообщается, что сотрудники медучреждения пытались обуздать пожар, но мужчину спасти не удалось.

Во время пожара в палате находился еще один пациент: к счастью, он не пострадал. Погибшему было около 50 лет. Он лежал в больнице с травмой ноги. Передвигался человек мало, поэтому иногда курил в постели, прячась от медиков.