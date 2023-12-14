В Киеве посреди дня загорелась школа: детей пришлось эвакуировать с уроков

В оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве 14 декабря поступило сообщение о пожаре в школе. Она возникла на улице Серповой в Святошинском районе столицы.

Спасатели ликвидировали возгорание через 36 минут с момента получения сообщения о пожаре. Инцидент произошел в киевской школе №185

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Что известно о пожаре

На место происшествия прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Во время разведки бойцы установили, что возгорание произошло в подвальном помещении учебного корпуса,

– говорится в сообщении ГСЧС.

В МВД Украины сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов с последующим горением.

В одной из школ Киева произошел пожар / Фото ГУ ГСЧС Украины в Киеве

Для тушения возгорания пришлось привлечь 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 пожарных.

Спасатели ликвидировали возгорание в школе / Фото ГУ ГСЧС Украины в Киеве

В общей сложности эвакуировали 665 детей и 60 работников.

Эвакуация детей во время пожара: смотрите видео

В ведомстве также сообщили, что погибших и пострадавших из-за пожара нет.

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