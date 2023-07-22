В Константиновке транспортное средство влетело в цистерну с горючим: СМИ пишут о взрыве и пожаре
В Константиновке в Краматорском районе Донецкой области, вероятно, транспортное средство врезалось в заправку. В сети предполагают, что в результате этого вспыхнула цистерна с горючим.
В субботу вечером, 22 июля, местные телеграм-каналы Константиновки начали сообщать о ДТП в городе на АЗС, в результате которого вспыхнул пожар. Об этом сообщает 24 Канал.
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Пожар в Константиновке
Стоит сказать, что пока неизвестно точно, какое именно транспортное средство въехало в заправку. На одном из фото видны гусеницы, поэтому местные паблики предполагают, что произошло ДТП с участием боевой машины пехоты.
Горит АЗС В Константиновке / фото местных телеграм-каналов
Вместе с тем, по словам тех же телеграм-каналов, в небе над городом был виден густой столб дыма. Сначала люди даже подумали, что он является следствием вражеского обстрела.
Дым в небе над Константиновкой: смотрите видео
Обратите внимание! Журналисты 24 Канала пытались связаться с Государственным управлением чрезвычайных ситуаций Донецкой области, чтобы проверить эту информацию. Однако ответа мы не получили.
Также по состоянию на 19:00 22 июля не смогли подтвердить эти сообщения в пресс-службе Восточной группировки войск.
С огнем следует быть осторожным
- В начале июля 2023 года легковой автомобиль врезался в заправку в Киеве. Из-за огня пострадали многие транспортные средства, однако обошлось, к счастью, без человеческих жертв.
- В Верховинском районе Ивано-Франковской области, вспыхнул пожар 22 июля. Горел деревянный Свято-Троицкий Дуконский мужской монастырь, построенный высоко в горах. Спасатели уберегли от огня расположенные рядом хозяйственные здания и колокольню.
- Кроме того, во временно оккупированном Мариуполе из-за халатности захватчиков занялся "Украинский дом" в ночь на 20 июля. Вероятно, часть здания полностью обгорела.