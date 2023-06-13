В Краснодаре произошел мощный пожар: горит нефтебаза, дым виден за километры
13 июня 2023, 08:10Читати новину українською
К россиянам снова пришли проблемы. Так, в Краснодаре произошел мощный пожар.
По предварительным данным, загорелась нефтебаза. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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В Краснодаре – мощный пожар
Предварительно, в Краснодаре горит нефтебаза возле Яблоновского моста.
Черный густой дым виден в нескольких километрах. Точные причины возгорания пока неизвестны.
Сейчас на месте работают спасатели. Информации о погибших и пострадавших нет.
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