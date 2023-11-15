Пылало мощно: в Краснодарском крае России занялась военная часть
В России продолжается сезон масштабных пожаров и, конечно же, цветение свеженького "хлопка". Вечером 14 ноября в Краснодарском крае произошел масштабный пожар.
Впоследствии стало известно, что речь идет о воинской части в регионе. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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В Краснодарском крае вспыхнул пожар
Российские граждане сообщили в сети, что в городе Курганинске Краснодарском крае возник мощный пожар. Впоследствии эти люди обнародовали в сети фото и видео, где действительно видно мощное пламя.
Да, на кадрах можно увидеть, как огонь охватил большую часть территории в одном из районов города. Как отметили очевидцы, пожар возник в одной из воинских частей страны-агрессора.
В Курганинске пылала военная часть: смотрите видео
Местные жители также говорили, что, вероятно, огонь вспыхнул на лесопильной, расположенной на территории части. В результате огня в небо поднялся огромный столб черного густого дыма.
В военной части, вероятно, горела лесопильня / Фото из российских телеграм-каналов
В настоящее время российские власти не комментировали пожар в Курганинске и не подтверждали, действительно ли горит военная часть. К тому же неизвестно, есть ли пострадавшие в результате огня.
В России все время что-то происходит
- Российские граждане 14 ноября жаловались, что в Брянской области "неизвестные беспилотники" якобы атаковали химический завод. Очевидные отметили, что крыша цеха якобы была пробита в трех местах, хотя никаких фото с места событий не публиковали.
- Также взрывы прогремели и в Московской области в Коломне, в частности, в районе "КБ Машиностроение". Тогда в самое предприятие выехали представители экстренных и специальных служб.
- Кроме того, громкие звуки раздавались в Московской и Тамбовской областях страны-агрессора 11 ноября. В ГУР МО подчеркнули, что для России это "нормальный процесс" и дальше все это будет только продолжаться.