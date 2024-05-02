Россияне даже привлекли авиацию для тушения: в Москве вспыхнуло предприятие

Россиян продолжают постигать невзгоды. В частности, в Москве вспыхнул завод по производству искусственного камня на немалой площади.

О пожаре сообщили телеграм-паблики в четверг вечером, 2 мая, – информирует 24 Канал. Впоследствии это подтвердили официальные российские информационные источники.

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Пожар на московском заводе

Собственно, в прокуратуре Москвы заявили, что следователи Восточного административного округа контролируют установление обстоятельств пожара. В то же время там утверждают, что в огне – административное трехэтажное здание на улице Буракова.

Сейчас (по состоянию на 22:00 по киевскому времени – 24 Канал) огнем охвачено 2 500 квадратных метров здания, произошел частичный обвал кровли,

– говорится в сообщении.

Многочисленные телеграм-каналы распространяют несколько иную информацию и кадры, подтверждающие это. Как отмечают паблики, вспыхнуло предприятие по производству искусственного камня. Очевидно, речь идет действительно не об обычном "административном здании".

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Министерство чрезвычайных дел России проинформировало, что для тушения пламени на место происшествия пригнали авиацию Московского авиационного центра. В другом сообщении говорилось о привлечении 120 специалистов и 35 единиц техники.

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Утром 2 мая стало известно, что на ночь в Краснодарском крае беспилотники, вероятно, атаковали нефтеперерабатывающий завод. Взрыв слышали около 03:10.

Телеграм-каналы предполагают, что БПЛА летели в сторону НПЗ, который расположен в 3 километрах от Афипского. Собственно, речь идет о поселке Нефтекачка, в котором есть "Афипский НПЗ".

Кроме того, информационные источники отмечали, что в Смоленской области дроны ударили по энергообъекту на территории Рославльского района.

А вот около 23:00 (1 мая) дроны атаковали тяговые подстанции, которые расположены рядом со станциями "Поныри" и "Свобода" в Курской области России.

По состоянию на 23:00 (2 мая) по киевскому времени информация о пострадавших не поступала. В Кремле обещают, что установят точную причину возгорания по результатам пожарно-технической экспертизы. В то же время в комментариях к сообщениям в пабликах обычные россияне ищут "украинский след" в случившемся.