Крупный пожар на аэродроме в Джанкое: спутники зафиксировали горящий склад ГСМ и подстанцию

На военном аэродроме в оккупированном Джанкое разразился масштабный пожар, охвативший несколько стратегических объектов. По данным спутниковой съемки, огонь охватил автопарк, склад горюче-смазочных материалов и расположенную рядом электроподстанцию.

Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал "Крымский ветер".

Что известно о пожаре в Джанкое?

Пожар произошел днем, однако в системе мониторинга спутниковые данные отобразились только ночью. Зафиксированные очаги возгорания свидетельствуют о том, что огонь охватил несколько ключевых зон военного объекта.

Спутниковые снимки подтверждают, что очаг пожара распространился на площадки с военной техникой, резервуары с топливом и объекты энергоснабжения, обеспечивающие работу аэродрома.

Пожар на аэродроме в Крыму: смотрите спутниковые снимки NASA FIRMS, распространенные "Крымским ветром"

Отметим, что военная авиабаза в Джанкое активно используется российскими войсками (в частности, для дислокации вертолетов и сил ПВО). Подробности о масштабах разрушений уточняются.

Напомним, что накануне мы писали о атаках сразу на два вражеских военных аэродрома. Речь идет об аэродроме в Ейске, а также в Миллерово, откуда на Украину нередко летают дроны.

Что известно об атаках на российские объекты?

Утром 31 августа дроны провели атаку на очередной склад Wildberries в Екатеринбурге. На территории объекта возник пожар. А накануне беспилотники провели атаку на НПЗ страны-агрессора в Ленинградской области.

Продолжается также уничтожение вражеской техники непосредственно на фронте. В Донецкой области, в Харцызске, был поражен склад беспилотников подразделения "Рубикон", а вблизи Чумацкого – пункт управления БПЛА.

Также украинские военные поразили командные пункты противника в Суходольске в Луганской области. Кроме того, под удары попали склады материально-технических средств оккупантов в Бердянске, Горняке и Красносельском на территории временно оккупированного Крыма.

Что еще один склад с боеприпасами российских захватчиков был поражен в Кадиевке в Луганской области. А в Павличах Брянской области России украинские силы нанесли удар по вражеской радиолокационной станции.