Про це пише моніторинговий телеграм-канал "Кримський вітер".

Що відомо про пожежу в Джанкої?

Займання сталося вдень, однак у системі моніторингу супутникові дані відобразилися лише вночі. Зафіксовані осередки займання свідчать про охоплення вогнем кількох ключових зон військового об'єкта.

Супутникові знімки підтверджують, що епіцентр пожежі поширився на майданчики військової техніки, резервуари з пальним й об'єкти енергопостачання, які забезпечують роботу аеродрому.

Пожежа на аеродромі в Криму: дивіться супутникові знімки NASA Firms, поширені "Кримським вітром"

Зауважимо, що військова авіабаза у Джанкої активно використовується російськими військами (зокрема для дислокації гелікоптерів і сил ППО). Подробиці про масштаби руйнувань уточнюються.

Слід нагадати, що напередодні ми писали про атаки одразу на 2 ворожі військові аеродроми. Йдеться про аеродром у Єйську, а також у Міллерово, звідки на Україну нерідко летять дрони.

Що відомо про атаки на російські об'єкти?

Вранці 31 серпня дрони атакували черговий склад Wildberries у Єкатеринбурзі. На території об'єкта виникла пожежа. А напередодні безпілотники атакували НПЗ країни-агресорки в Ленінградській області.

Триває також знищення ворожої техніки безпосередньо на фронті. На Донеччині, у Харцизьку, було уражено склад безпілотників підрозділу "Рубікон", а поблизу Чумацького – пункт управління БпЛА.

Також українські військові уразили командні пункти противника в Суходольську на Луганщині. Крім того, під удари потрапили склади матеріально-технічних засобів окупантів у Бердянському, Гірнику та Красносільському на території тимчасово окупованого Криму.

Ще один склад із боєприпасами російських загарбників було уражено в Кадіївці на Луганщині. А в Павличах Брянської області Росії українські сили завдали удару по ворожій радіолокаційній станції.