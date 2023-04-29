В Севастополе масштабный пожар после "хлопка": все, что известно об инциденте в Казачьей бухте

Около 04:20 в оккупированном Севастополе раздался взрыв, через минуту еще один. После этого в Казачьей бухте вспыхнул масштабный пожар, который видно во всех районах города.

Огонь охватил почти тысячу квадратных километров. К ликвидации пожара привлечены 18 команд пожарных, которые пытаются обуздать его уже более 6 часов. Все, что известно о "хлопке" в Казачьей бухте – читайте в материале 24 Канала.

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"Хлопок" посетил Севастополь

На утро 29 апреля Севастополь посетил "хлопок". Местные жители в соцсетях пишут, что первый взрыв прогремел около 4 утра, через минуту – еще один. После этого на нефтебазе в Казачьей бухте вспыхнул масштабный пожар.

В Севастополе масштабный пожар: смотрите видео

На место инцидента сразу прибыли все необходимые спецслужбы и представители оккупационных властей. В частности, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что бухту якобы атаковали БПЛА.

Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации, вспышка произошла из-за попадания БПЛА,

– заявили пропагандисты.

По предварительным данным, в результате взрыва и пожара никто не пострадал. Огонь охватил 4 цистерны с горючим.

Где расположена Казачья бухта

Казачья бухта расположена в 15 километрах от центра Севастополя, к северо-западу мыса Фиолент. В двух километрах от нефтебазы – аэродром Севастополя.

Смотрите на карте, где произошли взрывы в Севастополе

Нефтебазу в Казачьей бухте также очень хорошо видно на спутниковых снимках.



Нефтебаза в Казачьей бухте из космоса / Фото Сергея Стерненко



Нефтебаза в Севастополе на спутниковых снимках / Скриншот с Google-карты

Ранее в Казачью бухту уже заглядывал "хлопок". В августе и октябре 2022 года. Летом оккупанты заявили о работе ПВО, но существовала и другая версия – в Крыму упала ракета "Оникс", которой захватчики атаковали Украину. А вот "хлопок" осенью объяснить не удалось. Пропагандистские телеграм-каналы сообщили о том, что в районе бухты якобы происходили учения оккупантов, но местные жители были иного мнения.

На место пожара приехали оккупанты.

Чтобы успокоить население и "проконтролировать ситуацию", в Казачью бухту отправились несколько представителей оккупационных властей. В частности, и так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Кроме него на нефтебазу приехали и другие оккупанты – "начальник главного управления МЧС в Севастополе" Алексей Рохлин, "временно исполняющий обязанности начальника УМВД России в Севастополе" Алексей Михайлов и "прокурор города" Максим Жук.

Как заявил главный кремлевский прихвостень Севастополя Развожаев, все они приехали в Казачью бухту, чтобы "урегулировать" инцидент с пожаром.

Над ликвидацией пожара работают 18 команд пожарных, что составляют около 60 человек. Кроме того, они ожидают прибытия пожарного поезда, поскольку огонь охватил обширную территорию нефтебазы.

Пожарные пытаются потушить огонь: смотрите видео

В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации пожара. Сами оккупанты заявляют, что из-за большого количества горючего, ликвидация пожара может продолжаться еще несколько часов.

Повлияет ли пожар на ситуацию с горючим

Так называемый губернатор Севастополя заявил, что пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию с горючим в городе. По его словам, эти резервы не были привлечены в поставку горючего на АЗС. Следовательно, можно предположить, что оно было предназначено для военной техники.

Кроме того, в Казачьей бухте работают экологи, проверяющие концентрацию вредных веществ в воздухе.

Столб дыма от пожара окутал город

Местные жители в сети активно распространяли фотографии и видео с места происшествия. Как видно из кадров, столб черного дыма от пожара видели в разных районах города.

Столб дыма поднимается в небо: смотрите видео

Кадры пожара публикуют в соцсетях:

Впоследствии в сети россияне в Крыму начали паниковать, однако местные оккупационные власти быстро "успокоили" людей, заявив, что гражданским объектам ничего не угрожает.

Реакция украинцев на "хлопок" в Крыму

В соцсетях украинцы отреагировали на взрывы и пожар в Крыму. К примеру, министр цифровой трансформации Михаил Федоров также обнародовал несколько фотографий из оккупированного Севастополя и отметил, что подготовка к курортному сезону в Крыму продолжается.

Некоторые в сети шутят, что в Севастополе было "по-домашнему", а сейчас стало еще "теплее".

Как украинцы отреагировали на взрывы в Крыму – смотрите в карусели: