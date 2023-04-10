На Позняках в Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке: на месте работают пожарные
10 апреля 2023, 12:28Читати новину українською
В Киеве на улице Здолбуновской в жилом массиве Позняки вспыхнул пожар. Спасатели уже работали на месте.
Спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага рассказала в комментарии 24 Каналу, что происходит на месте происшествия. По состоянию на 12:00 10 апреля пожар локализовали.
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Что известно о пожаре на Позняках
На улице Здолбуновской в шахте лифта на 8 этаже горел мусор,
– рассказали в ГСЧС.
Пожарные объяснили, что работали на месте – пожар уже локализован. Также сотрудники ГСЧС пытались его ликвидировать.
Пожар на Позняках в Киеве
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