На Позняках в Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке: на месте работают пожарные

В Киеве на улице Здолбуновской в жилом массиве Позняки вспыхнул пожар. Спасатели уже работали на месте.

Спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага рассказала в комментарии 24 Каналу, что происходит на месте происшествия. По состоянию на 12:00 10 апреля пожар локализовали.

Смотрите также После взрыва в центре Марселя обрушилось 4-этажное здание: под завалами нашли тела

Что известно о пожаре на Позняках

На улице Здолбуновской в шахте лифта на 8 этаже горел мусор,

– рассказали в ГСЧС.

Пожарные объяснили, что работали на месте – пожар уже локализован. Также сотрудники ГСЧС пытались его ликвидировать.

Пожар на Позняках в Киеве

Пожар на Позняках локализовали: смотрите видео с телеграма "Реальный Киев"

Последние инциденты в Украине: коротко