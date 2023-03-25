Очередной день, и снова пылает: в Ростове горит склад целлюлозы

В России снова пожар, и снова в Ростове-на-Дону, на этот раз вспыхнул склад с целлюлозой в районе закрытых рынков.

Пожар произошел практически на границе Ростова и Аксая, недалеко от ликвидированных бабаевских рынков. 24 Канал информирует, что известно об инциденте.

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Пожару присвоили вторую степень сложности

РосСМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС России в Ростовской области отмечают, что сообщение о пожаре поступило в 10:25.

Загорелся металлический ангар на Новочеркасском шоссе, 2. В нем хранятся товары из целлюлозы. Пожару уже присвоена повышенная, вторая, степень сложности,

– сообщают СМИ.

Отмечают также, что на месте работают 11 машин и 39 пожарных.

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Огонь уже перекинулся на второй ангар

Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Впоследствии стало известно, что огонь из первого ангара перекинулся на второй.

Столб дыма накрыл часть Ростова и Аксая.

Больше видео с места событий:

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