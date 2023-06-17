В Киеве взорвался газ в машине, которая была на АЗС: жуткие кадры

17 июня 2023, 13:52
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В Киеве на заправке в легковом авто взорвался газ. Машина сразу загорелась – в нескольких метрах стояли резервуары с топливом.

Жуткое видео взрыва опубликовали в соцсетях Киева. Об этом пишет 24 Канал.

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Подробности инцидента

Событие произошло 16 июня на АЗС на Скляренко. Предварительно, в автомобиле загорелся газовый баллон. К счастью, работники заправки отреагировали быстро, благодаря чему трагедии удалось избежать.

На видео видно, как на заправке в легковом авто загорелся капот. Водитель не понял, что происходит. Однако работники АЗС не растерялись и быстро начали тушить возгорание.

Пожар на АЗС в Киеве: смотрите видео

Заметим, что последний масштабный пожар в Киевской области был 4 июня.

Предыдущие пожары в Киеве

  • 4 июня в Вышгороде было такое большое пламя, что столб серого дыма был виден даже в Киеве. Впоследствии стало известно, что в поле недалеко от Вышгорода начали гореть пластиковые трубы. Пока причина пожара неизвестна. К счастью, пострадавших нет, однако дым был виден с Крещатика.
  • До этого, в конце мая, пожар вспыхнул в Соломенском районе столицы. Огонь охватил 50 квадратных метров, однако спасатели быстро усмирили пламя.

 

Автор: Анастасія Кушпіт