В Киеве взорвался газ в машине, которая была на АЗС: жуткие кадры

В Киеве на заправке в легковом авто взорвался газ. Машина сразу загорелась – в нескольких метрах стояли резервуары с топливом.

Жуткое видео взрыва опубликовали в соцсетях Киева. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Погибли все: оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок и попали в гражданское авто

Подробности инцидента

Событие произошло 16 июня на АЗС на Скляренко. Предварительно, в автомобиле загорелся газовый баллон. К счастью, работники заправки отреагировали быстро, благодаря чему трагедии удалось избежать.

На видео видно, как на заправке в легковом авто загорелся капот. Водитель не понял, что происходит. Однако работники АЗС не растерялись и быстро начали тушить возгорание.

Пожар на АЗС в Киеве: смотрите видео

Заметим, что последний масштабный пожар в Киевской области был 4 июня.

Предыдущие пожары в Киеве