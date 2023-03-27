Было слышно несколько взрывов: в районе завода МАЗ в Минске большой пожар
27 марта 2023, 21:16Читати новину українською
Источник:Nexta
В столице Белоруссии большой пожар. Сообщают, что горит автомобильный завод.
Возгорание на Минском автомобильном заводе произошло вечером. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Также отмечают, что местные жители слышали несколько взрывов.
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Пожар в Минске
На видео виден густой дым в районе автомобильного завода. Что произошло на самом деле – неизвестно.
Пока официальной информации о возгорании на территории Минского автомобильного завода нет.
В Минске пожар: смотрите видео
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