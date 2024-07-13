Пожар наивысшего ранга сложности: дроны СБУ мощно атаковали нефтебазу в Ростовской области
В России вспыхнула очередная нефтебаза. В этот раз украинские дроны устроили "хлопок" в Ростовской области.
Как сообщают источники 24 Канала в спецслужбах, за неспокойную ночь 13 июля у жителей Ростовской области "ответственные" дроны СБУ. Именно они подожгли местную нефтебазу.
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Полусотни чрезвычайников гасили пламя
Отмечается, что "хлопок" произошел на объекте в Цимлянском районе. Там оккупанты хранили разные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысяч кубометров. Ночью местные россияне услышали взрыв, после которого последовал сильный пожар.
Для тушения пламени было привлечено около полусотни человек и 14 единиц техники, а самому пожару присвоен наивысший ранг сложности.
Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, работающего на войну в Украине. Уже более десятка успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили нефтепереработку и доходы страны-агрессоры. И эти санкции будут только увеличиваться,
– анонсировал источник.
Как красиво пылало в Ростовской области: смотрите видео