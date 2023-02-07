В российском Кстово горит нефтеперерабатывающий завод: мощное видео

В Нижегородской области России загорелся масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на Центральном шоссе.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на прокуратуру. Российские силовики пока молчат о причинах возгорания.

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В то же время в социальных сетях уже появилось видео с места происшествия, снятое очевидцами. На кадрах видно, что на территории нефтеперерабатывающего завода есть ячейка открытого пламени, над ним поднимается дым.

Сообщается, что предварительно загорелась установка с бензином. Информации о пострадавших пока нет.

Известно, что НПЗ принадлежит "Лукойлу". Установленная мощность предприятия по переработке нефти составляет 17 миллионов тонн в год.

Пожар на российском нефтеперерабатывающем заводе: смотрите видео

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