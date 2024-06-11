Основной источник доходов режима Лукашенко: в Беларуси был крупный пожар на Новополоцком НПЗ

11 июня 2024, 19:58
Читати новину українською

В Беларуси 11 июня произошел пожар на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. В результате возгорания ранения получил один человек.

Об этом сообщают белорусские СМИ. На месте происшествия на Новополоцком НПЗ работали спасатели, передает 24 Канал.

Интересно Спящие агенты: какие диверсии готовят спецслужбы Лукашенко и Путина в Европе

В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод

В белорусском министерстве по чрезвычайным ситуациям отметили, что возгорание произошло на ОАО "Нафтан" в Витебской области. Спасатели, по предварительным данным, уже ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Горел блок оборотного водоснабжения в градирне. Предварительно в результате инцидента получил ожоги мужчина 1975 года рождения, работник специализированного ремонтно-строительного управления №3 города Новополоцк,
– говорится в пресс-релизе белорусского МЧС.

Судя по опубликованным МЧС кадров, вспышка была довольно значительная. Неизвестно, как повлиял инцидент на работу предприятия. Руководство "Нафтана" в связи с этим никаких заявлений пока не распространяло. Причину пожара, как отметили белорусское МЧС, еще устанавливают.

Каким был пожар на Новопольском НПЗ: смотрите видео

Стоит отметить, что считается, что "Нафтан" – основной источник доходов и иностранной валюты для режима Александра Лукашенко. Ведь это одно из всего двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.

Масштабные пожары на НПЗ были также в России

  • Российские пропагандисты сообщали, что в Краснодарском крае 6 июня горел нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Возгорание на этом заводе зафиксировали спутники.
  • В этот же день также горел Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Оккупанты начали тушить огонь, однако эту работу пришлось прекратить, ведь, по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, тушение пожара приостановили из-за повторной атаки.
  • Также атака дронов на нефтеперерабатывающий завод была в Белгородской области. Источник в спецслужбах подтвердил украинским СМИ причастность ГУР МО к этой атаке, отметив, что вражеские цели были успешно поражены. Однако деталей атаки собеседник не привел.
  • В то же время местные власти Белгородской области настаивают, что в результате атаки дрона-камикадзе и взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Кроме того, там, как всегда, говорят, что никто не пострадал.

Автор: Владислав Кравцов