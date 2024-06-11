Основной источник доходов режима Лукашенко: в Беларуси был крупный пожар на Новополоцком НПЗ
В Беларуси 11 июня произошел пожар на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. В результате возгорания ранения получил один человек.
Об этом сообщают белорусские СМИ. На месте происшествия на Новополоцком НПЗ работали спасатели, передает 24 Канал.
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В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод
В белорусском министерстве по чрезвычайным ситуациям отметили, что возгорание произошло на ОАО "Нафтан" в Витебской области. Спасатели, по предварительным данным, уже ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
Горел блок оборотного водоснабжения в градирне. Предварительно в результате инцидента получил ожоги мужчина 1975 года рождения, работник специализированного ремонтно-строительного управления №3 города Новополоцк,
– говорится в пресс-релизе белорусского МЧС.
Судя по опубликованным МЧС кадров, вспышка была довольно значительная. Неизвестно, как повлиял инцидент на работу предприятия. Руководство "Нафтана" в связи с этим никаких заявлений пока не распространяло. Причину пожара, как отметили белорусское МЧС, еще устанавливают.
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Стоит отметить, что считается, что "Нафтан" – основной источник доходов и иностранной валюты для режима Александра Лукашенко. Ведь это одно из всего двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.
Масштабные пожары на НПЗ были также в России
- Российские пропагандисты сообщали, что в Краснодарском крае 6 июня горел нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Возгорание на этом заводе зафиксировали спутники.
- В этот же день также горел Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Оккупанты начали тушить огонь, однако эту работу пришлось прекратить, ведь, по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, тушение пожара приостановили из-за повторной атаки.
- Также атака дронов на нефтеперерабатывающий завод была в Белгородской области. Источник в спецслужбах подтвердил украинским СМИ причастность ГУР МО к этой атаке, отметив, что вражеские цели были успешно поражены. Однако деталей атаки собеседник не привел.
- В то же время местные власти Белгородской области настаивают, что в результате атаки дрона-камикадзе и взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Кроме того, там, как всегда, говорят, что никто не пострадал.