Пожар на острове Хортица: полиция проводит проверку

В национальном заповеднике "Хортица" 27 июля горел сосновый лес. Полиция Запорожской области проводит проверку по факту пожара.

Огонь днем охватил большую площадь территории острова. В результате было уничтожено около 1 гектара лесного массива.

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Полиция выясняет детали пожара на Хортице

Масштабный пожар в сосновом лесу случился около 13:30. На место происшествия немедленно выехали:

руководство областной полиции и районного управления;

сотрудники следственно-оперативной группы.

Пожарным удалось локализовать огонь около 14:50. А уже в 15:40 огнеборцы полностью ликвидировали возгорание.

Известно, что жертв или пострадавших в результате пожара нет. Полиция Запорожской области сейчас устанавливает все обстоятельства и причины инцидента в регионе. Правоохранители тщательно проверяют все детали.



Пожар на острове Хортица / Фото ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в сосновом лесу на Хортице / Фото ГСЧС