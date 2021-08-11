Пожар на острове Эвия в Греции стал крупнейшим в истории страны
11 августа 2021 , 20:04Читати новину українською
Источник:Ekathimerini
В Греции в августе бушуют мощные лесные пожары. Возгорание, которое охватило остров Эвия, назвали крупнейшим в истории страны. Уже выгорело более 200 тысяч гектаров.
Так, это самая крупная катастрофа в Греции, вызванная пожаром. Предполагают, что количество сгоревших гектаров может достичь 280.
Кстати Украинские спасатели в Греции спасли жилой дом от сокрушительных пожаров
Предыдущие пожары в Греции
Ранее в 2007 году масштабные пожары бушевали в районе Палеохори-Андрицайна в Илии и в Валтеке в Аркадии.
Огонь от последних уничтожил около 150 акров территории.
Обратите внимание! На острове Эвия недавно огонь охватил все вокруг. Небо тогда стало красным. В сети обнародовали видео с места событий. Отметили, что зрелище похоже на фильм.
Пожары в Греции: что известно
- Пожары охватили страну в конце июля. Там фиксировали рекордную жару – +46 градусов. Кроме того, ситуацию осложнил сильный ветер.
- В области Аттика пожар повредил более 300 домов.
- Сотни людей эвакуировали.
- Бороться с огненной стихией помогают украинские спасатели. Сотня работников ГСЧС спасла 2 населенных пункта.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что никто из украинцев не пострадал из-за масштабного пожара в пригороде Афин.