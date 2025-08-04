Во Львове произошел пожар в гостинице "Власта". Причину возгорания еще устанавливают правоохранители. Тем временем гости отеля рассказали, что слышали взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киев24".

Смотрите также Среди пострадавших во "Власте" есть несовершеннолетние: каково их состояние

Что рассказали жители отеля "Власта" о взрыве?

На месте событий журналисты пообщались с гостями отеля.

Они сказали, что действительно слышали взрыв. Он прогремел на 9 этаже в комнате одного из жителей этого отеля. Из-за этого разгорелся пожар,

– отметила Екатерина Олейник.

Журналистка добавила, что сгорела эта комната, соседние пострадали.

Заметим, полицейские еще устанавливают причину пожара в гостинице "Власта". Сейчас известно о 6 пострадавших. В частности, 4 взрослых в возрасте от 25 до 62 лет и 2 несовершеннолетних, – 14-летние братья.

В полиции сообщили, что все пострадавшие доставлены в больницу. Медики уточняют их диагнозы.

К слову, спасатели показали изнутри отель "Власта" после пожара. Также рассказали о сложностях тушения.