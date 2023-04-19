В Пекине вспыхнул мощный пожар в больнице: десятки человек погибли в огненной ловушке

18 апреля в Пекине начался мощный пожар в больнице. В результате этого погибло очень много людей.

Возгорание произошло в больнице Чанфэн в районе Фентай. Из здания были эвакуированы более 140 пациентов.

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Мощный пожар в Пекине

На одном из публикуемых видео можно увидеть, как пациент больницы покидает здание через окно. Он спустился по связанным вместе простыням и приземлился на крышу здания. Другие люди сидели на кондиционерах, ожидая помощи.

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Что стало причиной возгорания в больнице Чанфен – пока неизвестно. В результате пожара было эвакуировано 142 пациента, 29 человек погибли.

Спасательные работы продолжались до 15:30. Теперь проведут скорейшее расследование, чтобы установить причины пожара.

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