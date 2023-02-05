Пожар в Белгородской области может еще больше нарушить логистику России в Украине, – ISW

В ночь на 4 февраля на одном из промышленных объектов Белгородской области произошла "бавовна", в результате которой вспыхнул мощный пожар. Это событие, вероятно, еще сильнее нарушит логистику оккупантов.

Об этом утверждают аналитики Института изучения войны. Все потому, что на предприятии, где произошел инцидент, якобы производят важные металлоконструкции.

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Пожар мог помешать ремонту Керченского моста

Нефтебаза, на которой вспыхнуло пламя, расположена на промышленном предприятии оккупантов в Борисовке Белгородской области. По данным ISW, на нем изготавливают металлоконструкции для ремонта Керченского моста во временно оккупированном Крыму.

Поэтому пожар мог нанести разрушения промобъекту и, соответственно, помешать текущим ремонтным работам России на Керченском мосту, что важно для логистики наземным путем россиян на Юге Украины. Заметим, что губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович традиционно обвинил украинские войска в пожаре.

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Что известно о пожаре под Белгородом